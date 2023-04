O Benfica empatou este sábado no terreno do Águas Santas (26-26), na 20.ª jornada do campeonato.Depois da eliminação na Taça de Portugal diante o rival Sporting, as águias queriam responder na melhor forma, mas falharam na visita à Maia e atrasaram-se na luta pelo título. Num duelo equilibrado, a incerteza no marcador foi até ao último suspiro. Com sete golos, Petar Djordjic (7) foi o melhor marcador dos encarnados.Já o FC Porto cumpriu na receção ao ABC e venceu por claros 42-32.Neste momento lidera o FC Porto (57 pontos), à frente de Benfica (56) e Sporting (55), que só entra em campo às 18h00, frente ao Santo Tirso.