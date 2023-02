Águas Santas fecha fase de grupos da Liga Europeia com derrota

O estreante Águas Santas, já sem hipóteses de seguir para próxima fase, encerrou a participação na 'poule' D com um desaire, diante do líder Fuchse Berlin, que ao intervalo já vencia no Pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim, por 17-10, uma dilatada vantagem que se manteve nos segundos 30 minutos. Os alemães venceram por 29-23.

Concluídas as 10 rondas, o emblema maiense ficou no sexto e último lugar, com apenas quatro pontos.

Mais cedo, o Benfica, campeão em título e apurado para os 'oitavos', triunfou por 35-26 em casa do Veszprém, no grupo A, no qual terminou em quarto, com oito pontos.