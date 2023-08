Águas Santas perde com Silkeborg no jogo de apresentação

O Águas Santas perdeu esta segunda-feira (28-29) no jogo de apresentação frente aos dinamarqueses do Silkborg.Terminada a pré-temporada, a equipa orientada por Ricardo Moreira arranca a época oficial no sábado frente aos suíços do Pfadi Winterthur, na 1.ª mão da qualificação para a Liga Europeia.