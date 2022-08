Águas Santas perde por um golo com o HC Cocks na Liga Europeia

O Águas Santas perdeu este sábado por 22-21 com o HC Cocks, na Finlândia, em jogo da primeira mão da ronda 1 de qualificação da Liga Europeia de andebol, deixando tudo em aberto para o segundo encontro, na Maia.



A formação maiata, que ao intervalo perdia por 13-11, depois de recuperar de uma desvantagem de quatro golos, empatou sucessivamente na segunda parte, a 18-18, 19-19, 20-20 e 21-21, mas nos minutos finais os finlandeses chegaram à vitória pela margem mínima.

O ponta Miguel Pinto, com cinco golos, foi o melhor marcador da equipa maiata, que se apresentou nesta estreia europeia em 2022/23 com muitas caras novas, enquanto no HC Cocks o destaque na concretização vai para Luka Brkljacic, com sete tentos.

Pelo segundo ano consecutivo a disputar a ronda 1 de qualificação, o Águas Santas, quinto classificado do Campeonato nacional, procura, frente aos finlandeses, fazer melhor do que na época passada, em que foi eliminado pelos espanhóis do BM Logroño La Rioja.

O resultado abre boas perspetivas para o encontro da segunda mão, em 3 de setembro, em que o Águas Santas tentará superar o HC Cocks, para poder continuar a sonhar com o objetivo de marcar presença na fase de grupos da prova.

Essa meta ainda está distante, uma vez que, caso os maiatos ultrapassem os nórdicos nesta primeira ronda de qualificação, terão ainda que disputar uma segunda eliminatória, patamar em que já se encontram Belenenses e Sporting.

O Benfica, atual detentor do troféu, que na última edição da prova venceu por duas vezes o HC Cocks (32-37 e 37-23), tem já lugar reservado na fase de grupos da Liga Europeia de 2022/23, após a conquista na última época.