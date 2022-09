Águas Santas segue para a segunda ronda de apuramento da Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Águas Santas garantiu este sábado a presença na segunda ronda de qualificação da Liga Europeia, ao vencer por 30-20 na receção aos finlandeses do HC Cocks, em jogo da segunda mão da ronda inaugural de apuramento.

Depois de ter perdido por 22-21 no encontro da primeira mão, na Finlândia, o Águas Santas dominou por completo a segunda partida, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem de oito golos (17-9), que geriu e consolidou durante a segunda parte.

O ponta Miguel Pinto foi o melhor marcador do jogo de forma destacada, com 15 golos concretizados, um número invulgar e muito distante do segundo elemento mais eficaz na equipa da Maia, o lateral João Furtado, que apontou três.

O sucesso frente ao HC Cocks, equipa que o Benfica bateu por duas vezes na anterior edição da prova continental, por 37-32 e 37-23, permitiu ao Águas Santas seguir para a segunda ronda de qualificação, fase para a qual entraram diretamente Sporting e Belenenses.

O Benfica, que em 29 de maio conquistou o troféu, ao vencer na final os alemães do Magdeburgo, por 40-39 (após prolongamento), em Lisboa, é um dos 12 clubes apurados diretamente para a fase de grupos da Liga Europeia, que se disputa entre 25 de outubro e 28 de fevereiro de 2023.