Águias sem margem de erro na Liga Europeia

No quarto lugar do Grupo A da Liga Europeia, o Benfica recebe hoje o Tatran Presov na 7ª jornada, sabendo que está ‘proibido’ de perder pontos, correndo o risco de não confirmar o acesso à próxima fase, reservado aos quatro primeiros classificados. Os atuais detentores do título estão cientes da responsabilidade na receção as eslovacos (5º). "Esta partida é primordial. Há que ganhar todos os jogos em casa e também pontuar fora. Este primeiro jogo com o Tatran Presov é muito importante. Temos vontade de competir", destacou o técnico Chema Rodríguez.Já o Sporting entra nesta ronda no 3º posto do Grupo C e terá pela frente os austríacos do Alpla Hard (último classificado). "O objetivo é a vitória, apesar de ser escasso o tempo para trabalhar. Vamos fazer tudo para trazer o triunfo", comentou Francisco Tavares, num dia em que os leões anunciaram a renovação de contrato do pivô norueguês Espen Vag, que chegou a Alvalade em novembro: "Ganhar o campeonato e a Taça de Portugal são os objectivos e também fazer um bom trajecto na Europa".A representação portuguesa na Liga Europeia termina com a receção do Águas Santas aos espanhóis do Bidasoa (3º). A equipa maiata é última no Grupo D, ainda sem triunfos na prova.