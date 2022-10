Alavarium apura-se para a terceira ronda da Taça Europa de andebol feminino

A equipa feminina do Alavarium apurou-se este domingo para a terceira ronda da Taça Europa ao derrotar por 26-23 o HB Käernajeng, no Luxemburgo, no segundo jogo da eliminatória disputada no grã-ducado.

Depois de no sábado ter vencido na primeira mão por 29-20, entreabrindo as portas da qualificação, o conjunto de Aveiro confirmou hoje o apuramento com novo triunfo, por 26-23, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por um golo (11-10).

O encontro teve um inicio incaracterístico com o Alavarium a meter um parcial de 4-0 e a passar para a liderança, aos 5-2, e as luxemburgueses a responderem também com quatro golos seguidos e a assumirem o comando aos 7-6.

A formação lusa voltou à liderança com um parcial de 3-0, aos 9-7, que tentou gerir, mas a vantagem de dois golos foi diluída para apenas um ao intervalo, que foi atingido com o Alavarium a vencer por 11-10.

No inicio da segunda parte, o Käernajeng anulou a diferença e passou para a frente, aos 12-11, mas o Alavarium fez um parcial de 5-1 e passou para a liderança aos 16-13, com uma vantagem de três golos, que procurou gerir até ao final.

O Alavarium ainda abriu para uma diferença de quatro golos aos 19-15, que voltou a dispor aos 24-20, mas a formação luxemburguesa manteve-se sempre em jogo e impediu as lusas de aumentar a vantagem, que no final foi de três golos (26-23).

Eulália Silva e Carolina Justino, ambas com seis golos, e Sara Rodrigues, com quatro, estiveram em destaque na concretização na formação lusa, enquanto no Käernajeng esse papel pertenceu a Azra Radoncic e Tina Welter, com quatro.

O Alavarium juntou-se ao Benfica na terceira ronda da Taça Europa de andebol feminino, objetivo perseguido também por Madeira SAD e São Pedro do Sul, numa eliminatória que terá o sorteio em 18 de outubro, em Viena, na Áustria.