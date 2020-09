Alavarium defronta Granollers na 2.ª ronda da Taça Europa de andebol feminino

A formação feminina do Alavarium vai defrontar a congénere espanhola do Granollers na segunda ronda da Taça Europa de andebol, antiga Taça Challenge, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

O sorteio teve como novidade o facto de as equipas terem sido distribuídas por zonas geográficas, para evitar grandes deslocações no atual cenário de pandemia de covid-19, tendo o Alavarium ficado com os representantes de Espanha, Países Baixos, Suíça e Islândia.

A equipa aveirense do Alavarium escapou no sorteio à formação espanhola do Rocasa Gran Canária, detentora de um troféu que já venceu por duas vezes (2015/16 e 2018/19), e vai medir forças com o também conjunto espanhol do Granollers, da província de Barcelona.

A formação orientada por Carlos Neiva joga a primeira mão em casa, em 10 ou 11 de outubro, e desloca-se a Teide, na ilha espanhola de Gran Canária, para o encontro da segunda mão, em 17 ou 18 do mesmo mês.

Passam à terceira ronda da Taça Europa os nove vencedores das eliminatórias da segunda, que se juntam aos 23 clubes já apurados diretamente. A terceira ronda decorre em novembro.