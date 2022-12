Alavarium eliminado da Taça Europa feminina por adversário polaco

O Eurobud JKS Jaroslaw voltou este sábado a derrotar o Alavarium, na segunda mão da terceira ronda da Taça Europa feminina de andebol, pelo que as aveirenses são a primeira equipa portuguesa a ficar eliminada na competição.



Em Jaroslaw, 'palco' para os dois jogos, as polacas venceram por 36-26 na sexta-feira e ampliaram hoje a diferença para 'pesados' 44-21, com 22-11 ao intervalo.

Com um agregado de 80-47, a formação polaca segue para os oitavos de final.

Carolina Justino, do Alavarium, voltou a estar muito bem e foi a melhor marcadora, com nove golos, em 17 remates tentados.

A nível defensivo, a equipa lusa não esteve tão bem, com uma percentagem de remates defendidos de 10%, em claro contraste com os 50% das guarda-redes polacas.

Portugal chegou à terceira ronda da competição com quatro equipas em prova. As outras são o Academia São Pedro do Sul, que perdeu a primeira mão na Turquia, o Madeira SAD, que já ganhou um jogo às adversárias islandesas, e o Benfica, que só no domingo entra em ação.