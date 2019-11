Alavarium perde na Croácia na Taça Challenge de andebol feminino

O Alavarium saiu hoje derrotado da deslocação ao terreno das croatas do ZRK Bjelovar por 28-23, em encontro da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge feminina de andebol.

Numa primeira parte equilibrada, as aveirenses chegaram ao intervalo a perder por dois golos (15-13) mas, na segunda (13-10), a vantagem das croatas ampliou-se, resultando na derrota do Alavarium por cinco golos.

A portuguesa Diana Oliveira foi a melhor marcadora do encontro, com nove golos, enquanto Marija Borkovic, com seis, e Slavica Schuster e Kristina Smiljcic, ambas com cinco, lideraram o conjunto croata.

A segunda mão da eliminatória disputa-se no sábado, também na Croácia, pelas 19:00 locais (18:00 em Lisboa).