Alavarium perde por 10 golos na Polónia para a Taça Europa feminina

O Alavarium sofreu esta sexta-feira uma pesada derrota, por 10 golos de diferença, em casa das polacas do Eurobud JKS Jaroslaw, que deixa a equipa lusa em grandes dificuldades na terceira ronda da Taça Europa feminina de andebol.



A primeira mão terminou com 36-26 para as polacas, que voltam a jogar no seu pavilhão no sábado, para o jogo da segunda mão, que qualifica para os oitavos de final da competição.

Depois de eliminar as luxemburguesas do Handball Kaerjeng na ronda anterior, a missão para as aveirenses era bem mais difícil, perante as oitavas classificadas do campeonato da Polónia. Em Jaroslaw, as locais já lideravam ao intervalo por 17-13, conseguindo no final uma diferença que praticamente 'sela' a eliminatória.

Destaque para a grande exibição de Carolina Justino, do Alavarium, que com 10 golos foi a melhor marcadora do encontro. Mais cedo, a Academia São Pedro do Sul perdeu em Izmir, na Turquia, por 30-25, para a mesma competição.

O jogo da segunda mão é disputado no domingo, novamente na Turquia.

Portugal é o país mais representado na terceira eliminatória da Taça Europa feminina, já que conta ainda com o Madeira SAD e o Benfica, que só iniciam a sua participação no fim de semana.