Alemanha apura-se para as 'meias' do Mundial e Croácia é eliminada

A Alemanha apurou-se esta segunda-feira para as meias-finais do Mundial de andebol, a decorrer em solo alemão e na Dinamarca, batendo a Croácia por 22-21, eliminando os croatas e apurando também a campeã em título França.Num duelo entre duas formações históricas na modalidade, foi no último minuto que os alemães selaram a vitória sobre os croatas e os eliminaram da luta por medalhas, depois de já terem sido surpreendidos pelo Brasil (29-26), na primeira jornada da fase de grupos que se seguiu à fase preliminar.O resultado alemão apurou também a campeã em título França, uma vez que franceses e alemães somam sete pontos no topo do Grupo 1, ocupando as duas posições de apuramento, deixando a Espanha, campeã europeia em título, no terceiro lugar com quatro pontos, lugar que dá acesso à disputa pelo quinto posto, após golear o Brasil por 36-24, embora tenha ficado já arredada de seguir para as 'meias'.Com os mesmos pontos segue a Croácia, em quarto lugar, posto de disputa pelo sétimo lugar, último que confere apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, enquanto os brasileiros, somam dois pontos e a Islândia é última, sem pontuar.No grupo 2, a outra anfitriã, a Dinamarca, deu um passo de gigante para se apurar e chegou aos oito pontos, em oito possíveis, ao triunfar confortavelmente perante o Egito, por 26-20, reforçando a liderança da 'poule'.A Noruega aproximou-se dos rivais nórdicos ao bater a Suécia por 30-27, num jogo renhido entre as duas equipas que deverão disputar o outro posto de qualificação para as semi-finais.Dinamarqueses, os únicos em prova só com vitórias desde a fase preliminar, têm dois pontos de vantagem sobre o adversário final nesta fase, a Suécia, segunda com seis, os mesmos da Noruega, terceira, enquanto a Hungria é quarta classificada com três pontos.Os lugares que faltam atribuir na luta pelas medalhas, bem como a disputa do quinto e sétimo postos, vão ser decididos na derradeira ronda da fase de grupos, na quarta-feira, com destaque para o Dinamarca-Suécia e o Noruega-Hungria, que decidem os lugares no grupo 2, bem como o Alemanha-Espanha e o França-Croácia.