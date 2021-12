Alexandre Cavalcanti conquista Taça da Liga de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem o lesionado Pedro Portela, mas com um golo de Alexandre Cavalcanti, o Nantes, adversário do Benfica na Liga Europeia, conquistou este domingo a Taça da Liga de França, ao bater (28-21) o Chambéry, na final disputada em Metz.Veja aqui a estatística do encontro.