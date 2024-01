Alexandre Cavalcanti nos alemães do Melsungen

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MT Melsungen (@mtmelsungen)

O Melsungen, onde esteve André Gomes antes de ir para a Arábia Saudita, revelou esta quinta-feira que contratou Alexandre Cavalcanti, lateral esquerdo do Nantes, para a próxima temporada.Depois de cinco épocas consecutivas no clube gaulês, o primeira linha formado no Benfica e com 27 anos, conquistou uma Taça de França, uma Taça da Liga e uma Supertaça francesa.Alexandre Cavalcanti distinguiu-se no Europeu da Alemanha como defensor na equipa da Seleção Nacional, que alcançou o 7.º lugar e a presença no pré-olímpíco, de acesso aos Jogos de Paris'2024.