Alexandre Cavalcanti: «Quero ajudar Portugal a chegar ao Mundial»

Na véspera da convocatória da Seleção Nacional de andebol para o duplo embate frente à Suíça, de qualificação para o Mundial'2023, o lateral do Nantes, Alexandre Cavalcanti, está confiante na qualificação de Portugal para o playoff de apuramento, onde encontrará a Holanda em caso de sucesso. Portugal joga com os helvéticos na quinta-feira, no Multiusos de Guimarães, e no próximo domingo, no Central Sports Hall, em Winterthur."Qualquer jogo da Selecção é sempre complicado, pelo que temos de preparar da melhor maneira os dois jogos frente à Suíça. Quero marcar presença na próxima fase e ajudar Portugal a chegar ao Mundial", considerou Alexandre Cavalcanti, a, momentos após a derrota (28-34) da sua equipa na visita, este domingo, ao líder da liga francesa, o Paris Saint-Germain, onde marcou 4 golos.O antigo andebolista do Benfica analisou o encontro da capital francesa: "Foi decidido nos detalhes. Falhámos muito na segunda parte. Tivemos o jogo taco-a-taco até meio da segunda parte. Depois cometemos muitos erros e isso custou-nos o jogo."Os objetivos estão definidos para o Nantes: "O primeiro lugar será muito difícil. O PSG está imbatível este ano. Vamos lutar para ficar com o segundo lugar."O internacional dos Heróis do Mar tem tido algumas contrariedades ao longo da época: "Tem sido difícil com muitas lesões, como é habitual. Tenho de ganhar ritmo. Foi apenas o segundo jogo após a minha lesão. Agora é continuar a trabalhar."Em relação ao regresso de Cavalcanti à Luz, onde o Nantes perdeu (30-31) na última jornada da fase de grupos da Liga Europeia, esta terça-feira, o artilheiro não ficou surpreendido com a derrota: "Já sabíamos que ia ser complicado porque o Benfica tem uma grande equipa e já tinha empatado em Nantes. Lutámos até ao fim, não conseguimos a vitória e passámos em terceiro lugar. Agora é pensar nos próximos jogos."