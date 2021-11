Alexandre Cavalcanti renova com o Nantes até 2024

O lateral esquerdo Alexandre Cavalcanti prolongou contrato com o Nantes até 2024, informou esta quarta-feira o clube francês.





"O HBC Nantes tem o prazer de anunciar a prorrogação do lateral-esquerdo Alexandre Cavalcanti por mais duas temporadas, até 2024", revelou o site oficial do Nantes.Com 24 anos, Cavalcanti está bem integrado no clube, sendo um dos pilares da defesa e um dos artilheiros no ataque."Estou em Nantes há mais de 2 anos, um grande clube, apoiado pelo melhor público da França. Desde a minha chegada, sinto que o meu jogo evoluiu e que progredi. Estou feliz por ficar mais 2 temporadas, continuar a crescer e ajuda a maximizar o clube a alcançar os seus objetivos. Temos uma equipa muito boa, capaz de grandes feitos. Quero ganhar títulos com o Nantes", considerou, por sua vez, Alexandre Cavalcanti.Já Gaël Pelletier, presidente da Nantes, revelou-se rendido: "Desde sua chegada a Nantes, Alexandre continua a crescer ao mais alto nível. Seu desempenho na defesa e no ataque são uma pedra fulcral da equipa. Cobiçado por muitos clubes, é um prazer continuar connosco."Cavalcanti fez 51 partidas até ao momento, marcando 65 golos por Portugal. O jogador, bom defensor, com 2,03 metros de altura, participou no Europeu de 2020 (6.º lugar) e também no Mundial de 2021 (10.º lugar). Também foi convocado para a Seleção para Os Jogos Olímpicos de Tóquio'202, mas teve de cancelar sua participação devido a uma lesão na perna.Alexandre Cavalcanti (ex-Benfica) foi vice-campeão francês em 2020 e em 2021, e lutou por um lugar entre as quatro melhores equipas na Liga dos Campeões, chegando à Final4.