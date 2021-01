Alexandre Cavalcanti: «Se continuarmos assim podemos ganhar à França»

Alexandre Cavalcanti, que joga em França ao serviço do Nantes, acredita que este domingo Portugal vai conseguir bater os gauleses e seguir para os quartos-de-final do Mundial do Egito.





"O jogo com a França vai ser difícil. Prevejo que vai ser taco a taco até fim. Será um duelo decisivo e vamos ter estar concentrados para poder chegar ao fim e ganhar. Creio que estamos na posição que estamos, ou seja, chegar ao último jogo e dependermos só de nós para seguir em frente. Estamos nesta posição por mérito, temos feito excelentes exibições, e temos jogado com muita força. Se continuarmos a jogar assim, podemos ganhar", comentou o lateral de 24 anos."Já falei há uns dias com alguns companheiros. Para nós é indiferente se a França poderá gerir o resultado até a uma derrota de sete golos. Só pensamos em entrar no jogo e vencer. Só pensamos em ganhar à França", atirou."Portugal e França são duas excelentes equipas. França ainda não perdeu no Mundial e nós só perdemos um jogo com a Noruega e por um golo de diferença. Ambas estão a jogar um excelente andebol e vai ser um grande jogo", perspetivou, antes de falar das ambições dos Heróis do Mar."A ambição máxima é chegar às medalhas. Foi falado desde o início. Chegado aqui a esta fase, temos a decisão nas nossas mãos, e temos de ser 'malucos' ao ponto de pensarmos que Portugal pode chegar às medalhas", sublinhou.O Portugal-França disputa-se este domingo às 19h30.