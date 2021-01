Alfredo Quintana: «Temos encarar os próximos jogos com máxima seriedade»

No triunfo de Portugal frente à Islândia no arranque do Mundial do Egito, o guardião Alfredo Quintana também foi decisivo com várias intervenções de classe.





"O meu trabalho é defender e saber que fiz um bom trabalho é muito gratificante, até porque dá confiança para os próximos encontros. É bom quando a equipa defende bem coletivamente, porque o trabalho do guarda-redes fica mais fácil", comentou o guardião da Seleção Nacional, de 32 anos."Qual o segredo da minha exibição com a Islândia? Bom, já conheço aqueles jogadores há algum tempo, alguns atuam na Polónia, outros na Alemanha, outros já defrontei na Liga dos Campeões. Já tínhamos informações sobre eles, até porque também jogámos várias vezes com a Islândia nos últimos dias. Acabámos por aprender certos detalhes, certo tipo de remates que eles fazem. Pode correr bem para o guarda-redes ou para o rematador, e ontem felizmente saiu bem para mim", analisou, negando depois que o trabalho está agora mais facilitado para os próximos jogos."Não, a Islândia é uma grande seleção, com muitos bons jogadores, estão num patamar acima das outras equipas do grupo, mas não é por isso que vamos desvalorizar Marrocos e Argélia. Se estão cá a competir, é porque eliminaram outras seleções no caminho e têm obviamente mérito e qualidade. Temos de encarar os próximos jogos com máxima seriedade", destacou Quintana.O encontro de Portugal frente a Marrocos, a contar para a 2.ª jornada do Grupo F do Mundial, está agendado para sábado às 17h00.