Alina Molkova reforça Benfica

A polivalente jogadora internacional estónia Alina Molkova, de 24 anos, vai alinhar na equipa de andebol feminino do Benfica, informou esta quinta-feira o clube líder do campeonato nacional.

"Fui bem recebida e tive a sensação de que já cá estava há muito tempo. Foi ótimo. Tenho acompanhado alguns jogos e penso que vou adaptar-me e integrar-me rapidamente. Temos grandes objetivos para esta época", afirmou a estónia, citada pelos encarnados.

Antes de chegar ao Benfica, Alina Molkova alinhou em clubes como SK Reval Tallinn (Estónia) Vikingur Reykjavik e Valur Reykjavik (Islândia), CHEV Diekirch (Luxemburgo) e Rosengarten-Buchholz (na Alemanha).

"Sou uma lutadora e espero poder ajudar a equipa e o clube a atingir os objetivos", vincou a jogadora, apontada pelo Benfica como universal, podendo ocupar as várias posições em campo.

Comandado por João Alexandre Florêncio, o Benfica, sete vezes campeão nacional de andebol feminino, lidera o campeonato, após 10 jornadas, com 29 pontos, mais três do que o Madeira SAD, recordista de títulos, com 15, e que tem um jogo em atraso.