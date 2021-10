Alpendorada volta a perder e sai da Taça da Europa feminina

A equipa feminina de andebol do Alpendorada foi este sábado eliminada na segunda ronda de qualificação da Taça da Europa, após novo desaire frente às espanholas do Rocasa Gran Canária, agora por 35-25.

Depois da derrota, há uma semana, por 33-22, a missão da equipa lusa de recuperar de 11 golos de desvantagem era complicada frente às líderes do campeonato espanhol, que ao intervalo já venciam por 13-9.

As lusas chegaram a estar a ganhar por 4-3, mas um parcial de 1-9 colocou as visitantes em confortável liderança por 12-5.

Na etapa complementar, as portuenses ainda se aproximaram, aos 16-17, contudo permitiram cinco golos consecutivos (16-22) e a partir daí o resultado foi-se avolumando até aos 10 golos que separou as equipas no final.

Mariana Ramadas, com seis golos em sete remates, e Ana Miranda, com os mesmo seis tentos, foram as melhores marcadoras do encontro, enquanto nas espanholas houve um quinteto com quatro tentos.