Ambições enormes de Sporting e Benfica na Europa

Sporting, Benfica e Águas Santas (D) têm hoje jornada (6ª) da Liga Europeia. Os leões, com 6 pontos, podem subir ao 2º lugar do Grupo C, pelo que a motivação é enorme, pois recebem o Skjern, a quem vergaram na Dinamarca (30-28). "Temos a obrigação de vencer em casa, mas tem de ser o melhor Sporting, muito forte a nível defensivo e organizado no ataque. Há momentos em que nos cansamos de fazer as coisas bem, mas quando tivermos esse sentido de jogo seremos uma equipa de topo europeu. Oscilamos muito, fruto também da nossa juventude", considerou o treinador Ricardo Costa, que vai lançar o guardião de 20 anos, Tiago Alves, no lugar de Manuel Gaspar. O internacional rumou ao Nantes, tendo sido ontem apresentado com contrato até ao final da época. Já o ponta Josep Folqués foi ontem novidade na convocatória da Espanha na preparação para o Mundial’2023.

O Benfica (4º com 4 pontos na série A), detentor do troféu, tem missão mais difícil na deslocação a Montpellier. Mas o treinador Chema Rodríguez acredita: "Foi difícil em casa [24-26], mais complicado será em França. Fizemos coisas boas e queremos repeti-las. Temos de corrigir erros para ganhar."

Já o Águas Santas (6º com 1 ponto no Grupo D) desloca-se à Alemanha para defrontar os ucranianos do Motor.