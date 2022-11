O Benfica não resistiu, esta terça-feira, aos alemães do Frisch Auf Goppingen, perdendo (27-31) na 2.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia.Os detentores do troféu entraram mal no jogo, sofrendo nos primeiros 5 minutos um parcial de cinco golos (0-5), que deram alento aos germânicos, a controlarem sempre a marcha do marcador.A vencer ao intervalo (16-11), a turma de Gilberto Duarte (1 golo), com uma defesa muito forte e um contra-ataque eficaz, manteve sempre o Benfica à distância de pelo menos dois golos, fechando a partida sem problemas para somar a sua segunda vitória, enquanto as águias averbaram a primeira derrota.Pelo Benfica, Ole Rahmel (5 golos) foi o mais produtivo no ataque, secundado por Ander Izquierdo (4), Tadej Kljun (4) e Petar Djordjic (4).