Andebol do Sporting tem novo patrocinador

Potenciar cada vez as nossas modalidades é também um objectivo assumido, do qual não abdicaremos. Grande orgulho em anunciar a parceria com o novo sponsor “https://t.co/QG5FdXAar7” para o andebol e a venda de camisolas das nossas modalidades na Loja Verde. #ModalidadesSCP pic.twitter.com/QkqS8xhs4r — Miguel Albuquerque (@MiguelAlb75) 22 de fevereiro de 2019

Miguel Albuquerque, o vicepresidente do Sporting para as modalidades, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para anunciar o novo patrocinador da equipa de andebol dos leões. Trata-se da empresa do site 'Naofumo.pt', que tem como propósito apresentar soluções para ajudar as pessoas a deixar de fumar."Potenciar cada vez as nossas modalidades é também um objectivo assumido, do qual não abdicaremos. Grande orgulho em anunciar a parceria com o novo sponsor "http://naofumo.pt " para o andebol e a venda de camisolas das nossas modalidades na Loja Verde", podia ler-se na publicação deixada pelo dirigente leonino, na qual apresentou ainda o aspeto da camisola leonina com o novo patrocinador.