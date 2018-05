O Ministério Público está a investigar o esquema de corrupção do Sporting para ser campeão de andebol na época passada, adianta o 'Correio da Manhã', que denunciou esse esquema em exclusivo.



A edição desta terça-feira do Correio da Manhã revela que o Sporting terá 'comprado' o título no campeonato nacional da temporada passada. O diário da Cofina denuncia um esquema de corrupção de árbitros, liderado por André Geraldes, atual team manager do futebol profissional, então responsável pelas modalidades.Recorde-se que o título da época passada colocou um ponto final num jejum de 16 anos. O Sporting já se sagrou campeão esta temporada.