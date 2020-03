Andebolista português Jorge Silva vive momentos complicados em Espanha

O internacional Jorge Silva, que joga pelo Balonmano Sinfín da Liga Asobal, contou como está a ser a sua experiência de isolamento em Espanha, um dos países mais fustigados pela pandemia do coronavírus.





"Os primeiros casos não foram muito alarmantes, mas a partir do momento em que começaram a haver mortes por este vírus, o estado tomou logo medidas", explicou o lateral direito, em declarações à assessoria da Federação (FAP).As rotinas desapareceram perante a crise. "Estou sem treinar com a equipa desde 11 de março, dia em que foram fechados pavilhões e escolas por zonas do país. E a 14 de março foi declarado Estado de Alarme em toda a Espanha", explicou Jorge Silva."A partir dessa data fiquei em casa e faço o que posso, exercícios com o material que tenho. O clube está sempre em contato com os jogadores, para saber como estamos e se precisamos de alguma coisa; o contacto com os companheiros é por videochamada ou whatsApp", acrescentou o canhoto.A contenção da pandemia é, agora, o objetivo principal dos vizinhos ibéricos: "O meu dia a dia é igual ao de todos os espanhóis. Temos de estar em casa em todo o momento. Só se pode sair à rua se for para ir à farmácia ou ao supermercado, todos os outros comércios estão fechados. Também se pode sair para passear o cão, mas tem de ser passeios curtos. Se a polícia entende que alguém não está a cumprir as normas, as multas vão de 600 a 60mil euros", revelou Jorge Silva.Neste cenário, as videochamadas passaram a fazer parte da realidade: "Com tudo o que está a acontecer, não só aqui em Espanha, como em todo o Mundo, mantenho um contacto diário com a minha família e amigos através de videochamadas, coisa que não fazia antes de tudo isto", finalizou Jorge Silva.