Andebolistas de Sporting e Dínamo de Bucareste homenageiam Quintana

Os andebolistas do Sporting e do Dínamo de Bucareste homenagearam o guarda-redes do FC Porto Alfredo, que morreu esta sexta-feira, envergando uma camisola branca com o número "1" no peito e por cima lia-se "Quintana".

Minutos antes do encontro em atraso da sétima jornada do grupo B da Liga Europeia, depois do hino da prova e da marcha do Sporting, foi feito um minuto de silêncio em honra do guarda-redes luso-cubano.

O animador do pavilhão João Rocha, em Lisboa, deu início ao minuto de silêncio e nos ecrãs do recinto estava uma foto do guarda-redes internacional português onde se lia: "Até sempre Quintana".

De realçar também que, para além dos jogadores, as equipas técnicas e o respetivo 'staff' vestiam camisolas semelhantes.

Alfredo Quintana morreu hoje, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das 'quinas', que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.