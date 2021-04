André Gomes deixa FC Porto e ruma à Alemanha

O andebolista internacional português André Gomes, do FC Porto, vai representar o MT Melsungen, da Alemanha, por três épocas, anunciou esta quinta-feira o clube germânico no seu site oficial.

Reconhecido como um dos jovens talentos em ascensão no panorama do andebol internacional, o lateral, de 22 anos, é o segundo reforço do MT Melsungen, que recentemente anunciou a contratação do central islandês Elvar Örn Jónsson, de 23.

O MT Melsungen refere que ganhou a corrida pelo português André Gomes a alguns dos principais clubes do campeonato alemão de andebol, que tinham o lateral 'debaixo de olho'.

Caracterizado pelo seu poder de impulsão e forte remate, André Gomes tem sido um dos elementos indiscutíveis das escolhas do treinador do FC Porto, o sueco Magnus Andersson, bem como do selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira.

O MT Melsungen ocupa o nono lugar no campeonato alemão, mas tem vários jogos a menos do que a maioria das equipas posicionadas acima na classificação da prova, liderada pelo Flensburgo-Handewitt.