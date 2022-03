André Gomes sofre fratura na mão direita e é baixa na Seleção

Apesar do triunfo de Portugal sobre a Suíça, na primeira mão do playoff de acesso ao Mundial de andebol de 2023, nem tudo foram boas notícias no conjunto luso. André Gomes não saiu do banco durante a segunda parte e esteve com a mão ligada, sendo que Paulo Jorge Pereira confirmou a extensão do problema no final do encontro.

"Não temos tido muita sorte com estas situações, o Alexis só hoje pôde sair do confinamento. Agora perdemos o André Gomes porque partiu a mão. Durante o jogo conseguimos ajustar esta falta do André, que nos dá muito no 1x1, mas o Fábio Magalhães fez um jogo excecional e quase não se notou a falta do André Gomes. É uma pena que um atleta jovem tenha mais uma lesão, mas isto pode acontecer", explicou o selecionador.