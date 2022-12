Andrè Kristensen pode defrontar este sábado o Barcelona

O recém contratado guarda-redes do Sporting, o norueguês Andrè Kristensen, está pronto para entrar em ação e já poderá defrontar este sábado o Barcelona, numa das meias-finais da Supertaça Ibérica.Com a saída do guardião Manuel Gaspar para os franceses do Nantes, os leões apenas ficaram com o argentino Leo Maciel e o jovem de 20 anos, Tiago Alves, para o posto específico, mas com a vinda do jogador nórdico as balizas do Sporting ficaram fechadas por este trio.Esta sexta-feira será realizada em Málaga (Espanha) uma conferência de imprensa para apresentar a 1ª edição da competição, cujas meias-finais (sábado) serão entre o campeão espanhol, o Barcelona, e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting, enquanto na outra jogam os finalistas da Taça do Rei, o Granollers, e o tricampeão nacional FC Porto.A final será no domingo, também no mesmo local, com as equipas vencedoras das meias-finais.