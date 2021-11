Naturalizado Ángel Hernández chamado à Seleção

A Seleção Nacional já se encontra no Luxemburgo, no primeiro estágio de preparação para o Europeu'2022, que se disputará na Hungria e Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro.





AGENDA DA SELEÇÃO

O selecionador Paulo Pereira convocou 18 jogadores, havendo a assinalar a chamada de muitas caras novas, entre as quais a do poderoso lateral direito de 26 anos Ángel Hernández, a jogar no Kuwait SC, mais um cubano naturalizado português e que fará a sua estreia na equipa das quinas.Ángel Hernández, há muito referenciado como um dos melhores canhotos a passar pelo campeonato (ADA Maia e FC Porto) não se fixou em Portugal, passando por clubes asiáticos como o Al Duhail (Qatar) e os sauditas do Al-Wehda, clube que esteve na Super Globe deste ano, jogando ao lado do cubano Frankis Carol (ex-Sporting).O guarda-redes Diogo Valério (VfL Gummersbach, Alemanha), o ponta esquerda Pedro Oliveira (Avanca), os pontas direitas Francisco Tavares (Sporting) e Miguel Alves (FC Porto), o lateral esquerdo Salvador Salvador (Sporting), o central André Sousa e o pivô Tiago Sousa (Águas Santas) são outros dos andebolistas que serão avaliados, alguns pela primeira vez e ainda muito jovens.A semana intensiva de trabalho inicia-se esta terça-feira, seguindo-se um desafio frente ao Luxemburgo (quarta-feira), para dois dias mais tarde Portugal defrontar a Alemanha no mesmo palco.Dia 7 de novembro seguir-se-á novo embate com a turma germânica, desta vez em Dusseldorf.O selecionador Paulo Pereira explicou como serão os trabalhos dos Heróis do Mar: "Antes de mais, é um bom sinal conseguirmos jogar com uma Seleção de referência, como é a Alemanha, nesta fase de preparação, por vezes nestes estágios é difícil conseguirmos jogar com uma equipa deste nível. Também iremos jogar com o Luxemburgo mas será mais como uma forma de preparação para estes dois encontros com a Alemanha. Vamos aproveitar para levar um conjunto de atletas mais jovens, primeiramente, para dar uma oportunidade e alargar um pouco a base de recrutamento da nossa Seleção e começar a explorar outras possibilidades mas, sobretudo, dar algum descanso a atletas que têm estado em sobrecargar devido ao ritmo das competições internar e externas. A prioridade desta semana será mantermo-nos competitivos, ao alargarmos a base de recrutamento, embora o resultado também seja importante, mas não será o mais importante."De fora ficaram nomes de alguns dos olímpicos como Gilberto Duarte (Montpellier, França), Pedro Portela (Nantes, França), Humberto Gomes (Póvoa), António Areia, Daymaro Salina, Fábio Magalhães e Leonel Fernandes (FC Porto), Alexis Borges (Benfica) e João Ferraz (Suhr Aarau, Suíça).Portugal iniciará a sua participação no Campeonato da Europa de 2022, a 14 de janeiro, após ter disputado o Torneio Yellow Cup (7 a 9 do mesmo mês), na Suíça, frente à seleção anfitriã, Ucrânia e Montenegro.Já no Europeu'2022, o primeiro encontro dos Heróis do Mar será frente à Islândia, conhecido adversário português e, posteriormente, a anfitriã Hungria, em Budapeste, terminando a primeira fase frente aos Países Baixos, na 3.ª jornada do Grupo B.Estágio no Luxemburgo e Alemanha, entre 2 e 8 de novembro. com três jogos:Luxemburgo-Portugal (3 de novembro, às 18h00, no Luxemburgo)Portugal-Alemanha (5 de novembro, às 19h15, no Luxemburgo)Alemanha-Portugal (7 de novembro, às 14h00, em DusseldorfTorneio Yellow Cup (Suíça), entre 7 e 9 de Janeiro de 2022, com Suíça, Montenegro e Ucrânia.Europeu'2022 (Grupo B, em Budapeste, Hungria):Portugal-Islândia (14 de janeiro, às 19h30)Portugal-Hungria (16 de janeiro, às 17h00)Países Baixos-Portugal (18 de janeiro, às 19h30)