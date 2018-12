Angola conquista campeonato africano feminino pela 13.ª vez

A seleção feminina de andebol angolana conquistou esta quarta-feira em Brazzaville, na República do Congo, o 13.º título de campeã de África, ao derrotar na final o Senegal por 19-14, mantendo o pleno de sete vitórias em outros tantos jogos.As 'Pérolas', como são conhecidas as jogadoras da seleção de Angola, perdiam ao intervalo por 7-10, mas uma consistência defensiva na segunda parte, em que sofreram apenas quatro golos, garantiu o 13.º título continental, mantendo um domínio quase total desde 1989, ano em que venceu a prova pela primeira vez, só perdido para a Nigéria (1991), Costa do Marfim (2006) e Tunísia (2014).Na disputa pelo terceiro lugar da 23.ª edição da competição, a República Democrática do Congo venceu a congénere dos Camarões por 33-21 e, tal como Angola e Senegal, conquistou um lugar no campeonato do mundo de andebol, a disputar em 2019, no Japão.Ao longo da prova, que decorreu em Brazzaville, na República do Congo, a seleção angolana teve um percurso imaculado e repleto de goleadas.Na fase de grupos, Angola derrotou sucessivamente a Guiné-Conacri (40-17), Marrocos (50-14), República Democrática do Congo (33-24) e a anfitriã República do Congo (32-19).Nos quartos de final, a seleção angolana derrotou a Argélia por 41-17 e, nas meias-finais, os Camarões por 25-16, fase em que o Senegal derrotou a República Democrática do Congo por 22-21.A seleção angolana viu também premiada a 'pivot' Albertina Cassoma como jogadora mais valiosa do campeonato, que também integra o 'sete ideal', ao lado das companheiras de equipa Isabel Guialo e Azenaide Carlos, ambas laterais.Albertina Cassoma, que, aos 22 anos, já venceu o campeonato africano nas edições realizadas em Marrocos (2012) e Luanda (2016), 'destronou' a compatriota Natália Bernardo, vencedora do prémio na prova disputada na capital angolana.Além das três jogadoras angolanas, integram o 'sete ideal' do campeonato de andebol feminino de África a senegalesa Sokou (guarda-redes), a congolesa Cristiane Mwasessa (meia distância, central), a tunisina Hamela Bi (ponta direita) e a senegalesa Wa Diop (ponta esquerda).1. Angola2. Senegal3. República Democrática do Congo4. Camarões5. Congo6. Tunísia7. Guiné Conacri8. Argélia9. Costa do Marfim10. MarrocosPalmarés da prova:1974 - Tunísia1976 - Tunísia1979 - Congo1981 - Congo1983 - Congo1985 - Congo1987 - Costa do Marfim1989 - Angola1991 - Nigéria1992 - Angola1994 - Angola1996 - Costa do Marfim1998 - Angola2000 - Angola2002 - Angola2004 - Angola2006 - Angola2008 - Angola2010 - Angola2012 - Angola2014 - Tunísia2016 - Angola2018 - Angola