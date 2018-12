Angola na final do campeonato africano feminino

A seleção feminina de andebol angolana derrotou esta segunda-feira os Camarões por 25-16, garantindo a presença na final da 23.ª edição do Campeonato Africano, a disputar na quarta-feira frente ao Senegal, em que vai procurar o 13.º título continental.Ao longo da prova, que decorre em Brazzaville, na República do Congo, a seleção angolana teve um percurso imaculado e repleto de goleadas.Para chegar aos quartos de final, ainda na fase de grupos, Angola derrotou sucessivamente a Guiné-Conacri (40-17), Marrocos (50-14), República Democrática do Congo (33-24) e a anfitriã República do Congo (32-19).Nos quartos de final, a seleção angolana derrotou a Argélia por 41-17 e, nas meias-finais, os Camarões por 25-16 (15-8 ao intervalo), fase da prova em que o Senegal derrotou a República Democrática do Congo por 22-21.Para o jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares defrontam-se, também quarta-feira, a República Democrática do Congo e os Camarões.Angolanas e senegalesas defrontaram-se pela última vez na fase de grupos do campeonato africano disputado em Luanda em 2016, com Angola a bater o Senegal por 31-18.Em 2016, o Senegal apurou-se para a final da mesma competição, mas acabou por ser desqualificado devido a inscrição irregular da jogadora Dongo Câmara, que já havia representado a seleção de França.