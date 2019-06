Anti no Sporting por duas épocas

O Sporting e o francês Thierry Anti já acertaram os detalhes do contrato, nomeadamente o tempo de duração do mesmo. Ao que o nosso jornal apurou, o treinador francês vinculou-se por dois anos com os leões, para suceder a Hugo Canela, que saiu no final da época, após não ter aceitado a proposta de renovação.





Anti, de 60 anos, orientou o Nantes na temporada passada, abraçando um novo projeto, agora em Portugal.