António Areia renova com o FC Porto

O FC Porto renovou contrato com António Areia, ponta direita que tem sido importante na equipa em que os dragões estão próximos de conquistar o tetracampeonato.Nos dragões, o internacional português de 32 anos já conquistou três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. "Vivo esta renovação como vivi todas as outras aqui no FC Porto: com um grande orgulho e honra para mim, mas sobretudo com um grande sentido de responsabilidade por continuar vinculado a um clube tão grande. Têm sido anos incríveis, muitos títulos conquistados e golos marcados, muitos deles decisivos. Espero que essa continue a ser uma marca minha no clube e que esses títulos se traduzam em muitos mais porque os que passaram já lá vão e o que interessa é o presente e o futuro", comentou o Areia, ao site portista.Também o presidente Pinto da Costa aplaudiu a renovação. "Vejo esta renovação com muita satisfação. O António Areia é um pilar da nossa equipa, é um Dragão de Ouro com todo o mérito, portanto a garantia de que ele continua é uma enorme satisfação pela sua qualidade como homem e atleta, é um exemplo para todos. É um exemplo para os mais novos e o que importa é a sua grande qualidade no presente, que nos vai ajudar ainda esta época a vencer o campeonato. Prova disso foi o último jogo, em que foi decisivo, por isso fiz questão de marcar presença nesta assinatura de contrato como já estive noutras vezes porque, para mim, é um exemplo como atleta e verdadeiro Dragão de Ouro", disse o responsável máximo portista, ao site do clube.