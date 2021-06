António Areia renova com o FC Porto até 2023

O andebolista internacional português António Areia renovou contrato com o FC Porto até 2023, anunciou esta quinta-feira o clube campeão nacional no seu site oficial.

O ponta-direita está no FC Porto desde 2015, transferido do Benfica, e, nas seis épocas que leva de azul e branco', já conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Após a assinatura do contrato, disse que a renovação "significa que ainda há muitos mais títulos para ganhar e que há muita história para escrever": "É sinal também de que existe uma confiança grande da minha parte e da parte do clube no trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes seis anos", acrescentou.

"Já são seis anos de dragão ao peito, a representar o FC Porto. É claro que continua a ser especial, principalmente porque representar um clube desta dimensão, com a história que tem a nível nacional e internacional e com os valores que tem, uma grande ambição de vencer e uma mentalidade ganhadora, torna tudo especial", disse ainda.

Areia considera-se agora um jogador completamente diferente do que era há seis anos.

"Sinto que sou um jogador bastante mais experiente, também devido ao facto de o FC Porto jogar a um nível altíssimo, o que faz com que evolua mais. Se mantiver esta mentalidade de trabalho e evolução, posso sempre acrescentar alguma coisa à equipa em vários aspetos. A minha mentalidade vai ser sempre esta", acrescentou.

Nos anos que já leva no clube, destaca a campanha na Liga dos Campeões, em que se atingiu "um nível altíssimo". "Defrontámos os melhores da Europa, jogámos olhos nos olhos e até ganhámos alguns jogos. Muitas vezes apresentamo-nos de uma forma competitiva igual ou superior a algumas das melhores equipas da Europa", referiu.