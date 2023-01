António Costa transmite "confiança e apoio" à seleção portuguesa para o Mundial

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu esta quarta-feira "confiança e apoio" à seleção portuguesa de andebol, que na quinta-feira começa a sua participação no Campeonato do Mundo de andebol.



"Neste início do Campeonato do Mundo de Andebol, e na véspera da estreia da seleção de andebol frente à Islândia, envio uma mensagem de confiança e apoio. Vão ser dias de emoções fortes. Torceremos juntos. Boa sorte!", escreveu o governante, no Twitter.

Portugal inicia na quinta-feira frente à Islândia, em Kristianstad, na Suécia, a sua participação no Mundial de andebol, pelas 20:30 locais (19:30 em Lisboa), com o objetivo de superar o 10.º lugar alcançado em 2021. Com o selecionador Paulo Pereira na bancada, devido a castigo que o impede de ir para o banco nos dois primeiros jogos, a renovada seleção portuguesa vai tentar inverter a derrota sofrida com a Islândia há um ano (28-24), no Euro2022.

O Grupo D, concentrado em Kristianstad, integra ainda a Coreia do Sul, orientada pelo ex-selecionador português Rolando Freitas, que defronta Portugal no sábado, e a Hungria, adversário na segunda-feira, liderada pelo treinador do Benfica, o espanhol Chema Rodríguez.