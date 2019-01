Árbitros Ricardo Fonseca e Ricardo Santos nomeados para o Mundial

Os árbitros Ricardo Fonseca e Ricardo Santos vão representar Portugal no campeonato do Mundo de andebol, na Dinamarca e na Alemanha, para o qual a seleção lusa falhou a qualificação.O Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou a sua "maior satisfação" com esta nomeação da dupla internacional lusa para a 26.ª edição do evento que principia quinta-feira e vai decorrer até 27 de janeiro."Certamente também é o resultado do trabalho que tem vindo a fazer com todos os quadros de arbitragem, uma vez que vem preparando os mesmos para estarem presentes nas maiores competições nacionais e internacionais do andebol", refere a FAP.