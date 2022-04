Arnau García é baixa prolongada do Benfica

O Benfica informou esta segunda-feira que Arnau García sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito com rotura do menisco interno associada, uma lesão contraída durante a segunda parte do jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia frente ao Toulouse.As águias comunicaram que García será submetido a uma intervenção cirúrgica, sendo que o tempo de paragem estimado é de sete a oito meses.