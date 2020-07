Arnau García reforça o Benfica

O espanhol Arnau García, de 26 anos, foi na tarde desta quinta-feira oficializado como novo reforço do Benfica.





O lateral esquerdo vem da equipa francesa do Toulouse (Starligue), juntando-se aos compatriotas, o treinador Chema Rodríguez e ao guarda-redes Sergey Hernández, que também vão para a Luz."Estou muito feliz por estar aqui. Há vários jogadores espanhóis que já jogaram aqui no Benfica e que me falaram muito bem do clube. Estamos na fase dos testes médicos e já estou encantado com todas as condições que tenho visto. Creio que este vai ser um bom ano para o Benfica", desejou o lateral à BTV, confiante numa "adaptação muito fácil e rápida"."Durante estes três últimos anos em França cresci muito como jogador, acima de tudo nas tarefas defensivas, e no ataque vou tentar complementar o Petar Djordjic, que é um grande jogador. Tentar que, entre nós os dois, possamos ajudar muito a equipa", considerou Arnauque marcou 23 golos em 21 jogos na temporada 2019/20.O maior objetivo é a conquista do título nacional: "Vai ser difícil porque há boas equipas, mas creio que temos equipa para lutar pelo título e vamos trabalhar para isso", prometeu o espanhol."Sempre que chegamos a um novo clube, temos a responsabilidade de não falhar a todos os que confiam em nós. O Benfica é um clube do qual eu não conheço a real dimensão, mas de certeza que me vou adaptar muito bem e dar o meu máximo. Quanto aos adeptos, espero que rapidamente possamos voltar ao ritmo e para os poder ver no pavilhão", concluiu.