Arnaud Bingo renova contrato com o Sporting

O andebolista francês Arnaud Bingo renovou contrato com o Sporting, clube no qual irá cumprir a terceira época, depois de se ter estreado em 2018/19, proveniente do Montpellier.

"Esta época vamos ter uma equipa mais jovem, mas com bons jogadores. Quero começar a trabalhar junto deles porque vai ser um excelente desafio", assinalou o jogador, de 32 anos, em declarações à página oficial do clube.

Na carreira, quase toda cumprida em França, Bingo passou pelo Villeurbanne HÁ, Tremblay e Montpellier, conquistando ao serviço destes últimos uma supertaça francesa e a Liga dos Campeões de andebol.

Esta época, o campeonato português de andebol foi suspenso em março devido à covid-19, e cancelado em definitivo em abril, sem atribuição de título.