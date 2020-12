Avanca quase surpreendia FC Porto

O FC Porto teve muitas dificuldades em Avanca, mas mesmo assim manteve o pleno de vitórias no Campeonato Placard, ao bater (30-29) na manhã desta terça-feira a turma comandada por Ricardo Costa, antigo técnico dos dragões, em jogo antecipado da 18ª jornada.



Foi um final dramático, com emoções até ao último segundo. O Avanca entrou melhor e dominou a primeira parte (15-13), com o guarda-redes Luís Silva a brilhar. O FC Porto só passou para a frente aos 55 minutos, mas os pontos poderiam ter caído para qualquer um dos lados. Os azuis e brancos passaram a ter o registo de 12 vitórias em outros tantos jogos.



O FC Porto volta a jogar esta quarta-feira, na visita ao FC Gaia, em duelo da 15ª ronda (20h00).