Barcelona acerta com Iturriza

Tal como Record adiantou, o jornal espanhol ‘AS’ confirmou ontem a ida na próxima época do luso-cubano do FC Porto, Victor Iturriza, para o Barcelona, que ganhou a corrida a clubes franceses e alemães. O pivô vai juntar-se a Luís Frade e colmatar a saída do campeão olímpico francês Cedric Sorhaindo, a acabar a carreira aos 36 anos. “Sem ser muito alto (1,94 metros), a sua força física é formidável, com mais de 120 kg de músculos”, destaca o jornal espanhol.

Entretanto o campeonato prossegue hoje, com o Sporting (2º) a receber o FC Gaia (16º) na perseguição ao FC Porto. Os líderes só jogam amanhã, na receção ao Maia ISMAI (10º).