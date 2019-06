Barcelona de Gilberto Duarte falha final da Champions

Os húngaros do Veszprem e os macedónios do Vardar Skopje vão defrontar-se na final da Liga dos Campeões de andebol, no domingo, depois de terem eliminado este sábado os polacos do Vive Kielce e os espanhóis do Barcelona, respetivamente.O Veszprem, que nunca levantou o troféu, logrou chegar à final pela quarta vez ao vencer nas meias-finais o Vive Kielce por 33-30, enquanto o Vardar Skojpe conseguiu uma reviravolta fantástica, depois de ter estado a perder por sete golos com o Barcelona, que marcou apenas dois golos e sofreu 10 no último quarto de hora.O destino do jogo ficou definitivamente traçado a três minutos do fim quando o defesa do Barcelona, Thiagus Petrus, recebeu um cartão vermelho na sequência de um lance com o gigante letão do Vardar, Dainis Kristopans, de 2,15 metros, que marcou 10 golos.Pelo Barcelona alinhou o internacional português Gilberto Duarte, autor de dois golos.Os catalães eram os favoritos ao título depois de terem dominado a temporada regular, razão pela qual o Vardar surge agora como principal candidato a arrebatar o troféu na final de domingo, a partir das 17:00, frente ao Veszprem, que afastou o Sporting nos oitavos de final, enquanto Vive Kielce e Barcelona jogarão para o terceiro e quarto lugares.