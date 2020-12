Barcelona de Luís Frade na final da Champions

O Barcelona, onde atua o internacional Luís Frade, apurou-se esta tarde para a final da Liga dos Campeões, ao derrotar na Alemanha o PSG por 37-32, numa meia-final entre favoritos. Levaram a melhor os catalães que agora aguardam pelo desfecho do encontro entre os alemães do Kiel e os húngaros do Veszprém, com início às 19h30.





Luís Frade, jovem de 22 anos, que se transferiu esta época do Sporting para o Barcelona, não marcou, mas esteve por três vezes em campo, quer a defender, quer a atacar, abrindo espaços na defesa gaulesa.