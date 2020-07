Barcelona oficializa contratação do pivô do Sporting Luís Frade

É uma das contratações mais sonantes no defeso, que já se sabia há muito, mas que só agora foi oficializada.





O Barcelona anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação por quatro temporadas do pivô Luís Frade, que abandonou o Sporting."Sempre desejei estar numa granda equipa como é o Barcelona, das melhores da Europa e do Mundo. Chegar aqui é um sonho", considerou Luís Frade, em declarações ao site dos blaugrana.O andebolista, natural de Rio Tinto, prometeu ainda trabalho para conquistar títulos, reconhecendo que este salto o assusta, mas que a sua felicidade sobrepõe-se à ansiedade.O internacional, de 21 anos, tem experiência na Liga dos Campeões, fez parte do Sete Ideal do último Mundial e Europeu de juniores, onde Portugal ficou no quarto lugar em ambas as provas, e foi peça importante da Seleção que acabou no sexto posto do Europeu de seniores deste ano, melhor resultado de sempre em provas ao mais alto nível.Corpulento, com 1,94 metros de altura e 115 kg de peso, Frade tem características ideais para a sua posição, aliando a condição física à elevada capacidade na receção de bola e técnica no ataque à baliza.Foi também eleito melhor jogador jovem do mundo pelo site Handball Planet, fazendo parte do Sete Ideal como melhor pivô jovem do mundo.Foto: FC Barcelona