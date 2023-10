Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona pondera renovar com o andebolista Luís Frade, que termina contrato em junho de 2024. O pivô tem-se assumido na turma catalã, tendo sido eleito para o Sete Ideal da 3ª ronda da Champions, ao marcar 6 golos no triunfo (38-30) do Barça no Dragão Arena.