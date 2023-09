Barcelona vence FC Porto e conquista Supertaça Ibérica

O Barcelona provou que é imbatível na Península Ibérica. Para além de dominar a Liga Asobal há 13 anos consecutivos, com recorde de 30 campeonatos em Espanha, têm ainda o máximo de 11 títulos na Liga dos Campeões, pelo que o troféu conquistado ontem em Viana do Castelo foi um belo passeio por terras portuguesas do Minho.A turma catalã conquistou pelo segundo ano consecutivo a Supertaça Ibérica, ao vencer na final (44-38) sem grandes problemas o FC Porto, muito embora sentisse alguma oposição até ao intervalo (22-22).Mas depois, em partida com muito pouco rigor defensivo, aproveitou os erros dos dragões e o contra-ataque, para disparar no marcador e impor-se de forma clara.Na mesma competição, o Sporting, que nas meias-finais também tinha perdido (32-37) com o Barcelona, acabou em 3.º lugar e melhorou o 4.º posto da época transata, ao cilindrar (39-29) os espanhóis do Logroño.