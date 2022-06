Barcelona vence Kiel e defronta polacos do Kielce na final da Liga dos Campeões

O Barcelona venceu os alemães do THW Kiel, por 34-30, nas meias-finais da 'Final Four' da Liga dos Campeões de andebol, na qual se destacou Aleix Gómez, com 12 golos, e defronta os polacos do Kielce, na final.



A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio e pela alternância no marcador, ora com vantagens curtas para os alemães ora para os espanhóis, mas na segunda parte o Barcelona foi mais forte, esteve sempre na dianteira do resultado, com exceção de um empate a 20-20 alcançado pelos alemães na fase inicial deste período.

O grande destaque da partida foi o ponta Aleix Gómez, autor de 12 golos e de uma exibição que fez 'pender a balança' para os lado dos espanhóis.

Com este triunfo, o Barcelona vai defrontar na final da competição os polacos do Vive Kielce, que bateram hoje, na primeira meia-final, os húngaros do Veszprem, por 37-35, que decorreu no Lanxess Arena, em Colónia.

De referir que o Vive Kielce tinha eliminado nos quartos de final os franceses do Montpellier, que tinham sido os 'carrascos' do FC Porto na competição, nos oitavos de final, ao empatarem a 29 golos na cidade invicta e ao venceram, na segunda mão, em França, por 30-22.

De salientar, ainda, que o Barcelona aspira ao seu décimo primeiro título na competição continental, o quarto no sistema 'Final Four', naquela que será a sua sétima final neste modelo competitivo.

Já o Vive Kielce, que nunca venceu o 'Barça' na Final Four -- foi por duas eliminado nas meias-finais e uma no confronto pelo terceiro e quarto lugar --, disputará sua segunda final, depois de ter vencido a competição em 2016.

A final entre Barcelona e Vive Kielce está marcada para domingo, a partir das 18 horas, num embate em que o favoritismo pende para o lado dos catalães, atuais detentores do título.