Polémica dupla das irmãs gémeas Charlotte e Julie Bonaventura dirigem o Suécia-Portugal

No jogo decisivo deste domingo para a passagem aos quartos de final, Portugal precisa de um empate frente à Suécia, de maneira a garantir o segundo lugar na Main Round 2, mas terá também pela frente a dupla de arbitragem formada pela dupla das irmãs gémeas, as francesas Charlotte e Julie Bonaventura, que provocaram polémica no confronto das quinas com o Brasil, ao sancionarem uma falta já depois de terem dado por terminado o encontro, que resultou num livre de 7 metros que deu o empate à canarinha.Já a Hungria venceu (42-30) Cabo Verde e, assim, passou a somar 6 pontos, com um jogo a mais. Se os Heróis do Mar empatarem ou vencerem, também somam 6 pontos, mas têm vantagem no confronto direto, mesmo que a Islândia bata o Brasil e também fique a somar 6 pontos.Quanto ao espanhol Chema Rodríguez, selecionador da Hungria e treinador do Benfica, colocou pressão na Suécia, em declarações prestadas à comunicação social: "Espero que a Suécia faça o seu trabalho e ganhe a Portugal."Com efeito, após o triunfo da Hungria sobre Cabo Verde, os magiares precisam da vitória dos suecos frente a portugueses, pois nesse caso os magiares apuram-se para os quartos de final por terem vantagem no confronto direto com a Islândia.