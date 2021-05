Belenenses procura "apurar internamente" atos de vandalismo cometidos na Horta

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, disse esta quarta-feira que o clube está a "apurar internamente" os atos de vandalismo cometidos alegadamente por adeptos azuis na Horta, nos Açores, e que motivaram uma carta aberta de cidadãos.

A reação surge após ter sido conhecida uma carta assinada por 84 residentes na Horta, na ilha do Faial, que repudiaram os atos de vandalismo cometidos após o jogo entre o Sporting da Horta e o Belenenses em andebol.

"No passado dia 8 de maio, a cidade da Horta acordou estupefacta com parte do seu património arbitrariamente vandalizado, facto inédito entre nós, tendo as paredes de vários edifícios sido riscadas com símbolos e grafismos da claque Fúria Azul 84", lê-se na missiva.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Belenenses disse ter visto fotografias dos atos, mas disse não ter conhecimento de qualquer carta aberta.

"O Belenenses não tem nenhuma claque, o Belenenses tem um núcleo de sócios, estatutariamente, que se chama Fúria Azul e nós sabemos que estiveram alguns elementos nos Açores. Estamos a tentar apurar internamente o que é se passou e se de facto foram eles a praticar os atos", declarou Patrick Morais de Carvalho.

O dirigente condenou ainda este tipo de comportamentos, com os quais o Belenenses não se identifica: "Claro que lamentamos a situação, ninguém se identifica com este tipo de atos."

Na carta, os cidadãos dizem não poder aceitar e "muito menos normalizar atos de vandalismo como sendo algo natural e subjacente à cultura desportiva", criticando a "enorme falta de respeito."

Os 84 cidadãos, número escolhido por ter sido grafitado nas paredes da cidade (a Fúria Azul foi fundada em 1984), criticam o "apoio moral público dado nas redes sociais pela equipa Os Belenenses à sua claque", mesmo após os atos em causa.

"Aguardamos uma tomada de posição clara e inequívoca por parte das estruturas dirigentes de Os Belenenses, repudiando este tipo de ações de vandalismo, que em nada beneficia quer o clube, quer a prática desportiva, e que não reflete fervor clubístico", lê-se na carta.

Em 8 de maio, o Sporting da Horta recebeu o Belenenses em jogo do Campeonato Placard (27-33).